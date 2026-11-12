Punjab Election 2027: AAP ने दूसरी सूची में 31 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान, दो सांसदों को भी दिया टिकट

Punjab AAP Candidates List: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इस सूची में 31 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं पहली सूची में पार्टी ने 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। AAP ने अब तक 117 विधानसभा सीटों में से 71 पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है।