Punjab Politics: ‘केंद्र और राज्य सरकार नहीं चाहतीं हमारी पार्टी का पंजीकरण’, वारिस पंजाब दे ने आंदोलन की दी चेतावनी

Punjab Elections 2027: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के नेता ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। 'वारिस पंजाब दे' के नेता मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक खतरा मानती हैं। ऐसे में ये पार्टी का पंजीकरण होने से रोक रही हैं।