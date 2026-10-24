Punjab Election 2027: पंजाब में दलित वोट कितना अहम, क्या कांग्रेस फिर दलित मुख्यमंत्री बनाएगी?

Punjab Election 2027: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक दलों द्वारा तैयारी तेज कर दी है। वहीं आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की दलित वोट बैंक पर नजर है। दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि 2022 चुनाव में कांग्रेस का यह दांव सफल नहीं हुआ और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।