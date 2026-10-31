Punjab Election: AAP की पहली लिस्ट जारी, धुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे CM भगवंत मान

Punjab Election: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी ने शनिवार को अपनी पहली लिस्ट (AAP Candidate List) जारी कर दी। इस सूची में 40 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं पार्टी ने एक बार फिर से सीएम भगवंत मान को धुरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है।