JDU के पोस्टर से क्यों गायब हुए ललन सिंह? नीरज कुमार के बयान से बिहार की सियासत में हलचल

MLC नीरज कुमार ने ललन सिंह को लेकर कहा कि, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं ललन सिंह इसमें कोई नकार नहीं सकता है तात्कालिक सवालों पर मतभेद हुआ। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसको गंभीर लिया है और पार्टी के नेतृत्व में भी गंभीरता से लिया है चुनाव में पार्टी की साख हमारी बच बच गई, कोई बधाई देगा तब ना कोई बधाई लेगा। राजनीतिक तौर पर तेजस्वी यादव अभी भी जिंदा है या कैसे कोई बताएगा और वह फिर से दिल्ली चले गए हैं निशांत कुमार के शिक्षा पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है।