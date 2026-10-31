Indira Gandhi Death Anniversary: कैसे पुत्रमोह में इंदिरा गांधी ने लिए ये फैसले, वफादार मंत्री लगे किनारे! प्रणब मुखर्जी का बढ़ा कद

किताब में संजय गांधी से जुड़े एक और दिलचस्प किस्से का जिक्र है। नीरज चौधरी ने लिखा है – कांग्रेस नेता के. डी. मालवीय संजय गांधी का एक मैसेज लेकर लखनऊ गए। मालवीय को सब 'भाईजी' कहकर बुलाते थे। उन्हें पार्टी लीडर एच.एन.बहुगुणा से बात करने के लिए भेजा गया था। बहुगुणा का यूपी कांग्रेस पर अच्छा-खासा दबदबा था। भाईजी ने बहुगुणा से कहा- संजय आपको ऑस्ट्रेलिया में राजदूत बनाकर भेजना चाहते हैं। यह सुनकर बहुगुणा भड़क गए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया- जब मैंने कुमाऊं में अपना गांव छोड़ा था, तो मैं राजनीति करने आया था, किसी की नौकरी करने नहीं। अगले दिन संजय ने उनके पास एक और दूत भेजा, जो एक होटल का मालिक था। गुस्से में भरे बहुगुणा का जवाब वही था- उनसे कह देना कि मैं कोई गुजराल नहीं हूं। इसके बाद, बहुगुणा को पार्टी में हाशिए पर धकेल दिया गया।