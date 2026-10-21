इंदिरा गांधी  ने ‘लड़के’ की कहानी के जरिए संघ पर यूं कसा था तंज  

‘इंदिरा गांधी – माय ट्रुथ’ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के साथ-साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। इंदिरा गांधी ‘संघ’ को पसंद नहीं करती थीं और CPI से उनके मतभेद मनभेद में बदल गए थे। इसकी वजह बताई जाती है कि एक प्रशिक्षण शिविर में इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर की गई टिप्पणी। हालांकि, इंदिरा ने सभी स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने CPI पर शाब्दिक हमला बोला। किताब में उन्होंने लिखा है- मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर कोई तीखा हमला नहीं किया था। मैं केवल घटनाओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहती थी। मैंने बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण शिविर में केवल अपने कार्यकर्ताओं के सामने कुछ बातें कहीं थीं। मैं यह कहना चाहती थी कि हालांकि वे हमारे 10-सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन करते हैं और उसे प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन समय-समय पर उनके विचार मेरे और मेरे पिता के विचारों से पूरी तरह अलग रहे हैं। इसलिए उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस मामले में एक गलतफहमी यह थी कि हमारे कुछ तथाकथित वामपंथियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के सामने घटनाओं का एक विशेष रूप प्रस्तुत किया और पार्टी ने उसे स्वीकार कर लिया। वास्तव में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने उस समय हमसे संघर्ष करने का मन बना लिया था। अगर वे वास्तव में सहयोग करना चाहते, तो हम बैठकर बातचीत कर सकते थे और मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर सकते थे। वे मुझसे मिलने आए भी थे, लेकिन वे बातचीत करने और समस्या का समाधान खोजने के बजाय आक्रामक रवैये में आए और मुझ पर चिल्लाने लगे।