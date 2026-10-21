Delhi Pollution: क्या है GRAP-1, 2 और 3; यह क्यों किया जाता है लागू? जानें प्रदूषण रोकने के लिए इसके नियम

Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में दशहरे के एक दिन बाद बुधवार को बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण यानी GRAP-1 को लागू करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘खराब’ श्रेणी में पहुंचने के बाद यह कदम उठाया गया है। आयोग ने संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की सख्ती से निगरानी करने और मौजूदा नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।