मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले- क्या आप संविधान से ऊपर हैं? विपक्ष का अपमान कर रही सरकार

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं को खुद जवाब नहीं देते हैं। जब विपक्ष की ओर से उन्हें पत्र लिखा जाता है, तो जवाब किसी दूसरे से तैयार करवाया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री खुद को कानून और संविधान से ऊपर मानते हैं? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी 543 सांसदों में से एक सांसद हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं।