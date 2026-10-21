पांच राज्यों में चुनाव, कांग्रेस की लड़ाई चुनाव आयोग से! क्या जनता के मुद्दों से दूर हो रहा विपक्ष?

SIR Electoral Roll Revision Controversy: देश में अगले साल पांच राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच टकराव की चर्चा केंद्र में है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एसआईआर को लेकर हुए खुलासे के बाद विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसको लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। सड़क पर विपक्ष के साथ सीजेपी और छात्र संगठन भी SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच आगामी विधानसभा चुनावों में SIR और वोट चोरी के मुद्दे को विपक्ष पूरे-जोर से उठाने की रणनीति भी बना रहा है।