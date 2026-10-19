राज्यपालों की नियुक्ति के बाद BJP में 3 बड़े बदलाव की तैयारी? संसदीय बोर्ड से मंत्रिमंडल तक फेरबदल के संकेत

बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा मोदी सरकार में एक भी सिख नेता मंत्री नहीं है। इससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू और हरदीप सिंह पुरी दो सिख नेता मंत्री थे। लेकिन बीजेपी ने दोनों ही नेताओं को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसी सिख नेता को संसदीय बोर्ड में जगह मिल सकती है। यह नियुक्ति पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा की जगह हो सकती है जो 2022 में बोर्ड में शामिल होने वाले पहले सिख नेता बने थे।