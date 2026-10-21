संपत्ति विवाद है तो क्या हुआ, बिजली तो मिलेगी: इलाहबाद हाई कोर्ट ने कहा, रोशनी गरिमा से जीने का हिस्सा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बिजली व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। बिजली मिलना व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन का अहम हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा हासिल है। कोर्ट के मुताबिक, यदि आवेदक क्षतिपूर्ति फॉर्म (इंडिमनिटी फॉर्म) भरने और सभी शर्तें मानने को तैयार है, तो संपत्ति के मालिकाना हक पर सिविल कोर्ट में विवाद चलने के आधार पर उसे बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता।

जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने कहा कि बिजली का अधिकार 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता' से जुड़ा है, क्योंकि यह लोगों को मानवीय गरिमा के साथ जीने में मदद करता है।