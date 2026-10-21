‘संजय राउत को राहुल गांधी के बारे में ऐसी क्या जानकारी पता है जो…’, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने उठाए सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमने कल विजयादशमी का पर्व मनाया, रावण के दस सिर थे। जब भी उसका एक सिर काटा जाता था, तो दूसरा सिर निकल आता था। इसका अर्थ यह था कि जब एक मांग पूरी होती थी, तो दूसरी मांग सामने आ जाती थी।