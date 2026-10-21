‘संजय राउत को राहुल गांधी के बारे में ऐसी क्या जानकारी पता है जो…’, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने उठाए सवाल

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना (Photo-IANS)
BJP MP Sudhanshu Trivedi ON Rahul Gandhi: बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी (Sudhanshu Trivedi) ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग खुद को बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बताते हैं, वे आज धर्म और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करने वालों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी नेताओं के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा कर रहे हैं कि वियतनाम से किसी के आने के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। उन्होंने इस दावे को लेकर कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर इसके पीछे क्या जानकारी है?
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत (Sanjay Raut) को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि संजय राउत के पास कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बारे में ऐसी कौन-सी जानकारी, गोपनीय सूचना या जानकारी का स्रोत है, जिसके बारे में कांग्रेस के नेताओं को भी पता नहीं है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमने कल विजयादशमी का पर्व मनाया, रावण के दस सिर थे। जब भी उसका एक सिर काटा जाता था, तो दूसरा सिर निकल आता था। इसका अर्थ यह था कि जब एक मांग पूरी होती थी, तो दूसरी मांग सामने आ जाती थी।
उन्होंने कहा कि इसकी असली जड़ नाभि में थी। हर जागरूक नागरिक, चाहे वह युवा हो या बुजुर्ग, उसे यह समझना चाहिए कि इसकी जड़ कहां है। अलग-अलग आंदोलनों में बार-बार उन्हीं वाक्यांशों और शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इस समान कड़ी को पहचानने की जरूरत है।
सुधांशु ने कहा कि एक बार जब हम इस जड़ को समझ लेंगे, तो हम देख पाएंगे कि, जैसा कि मेरा मानना है, इन ताकतों के पीछे भारत को नष्ट करने की कोशिश करने वाले धर्म-विरोधी और आसुरी तत्व काम कर रहे हैं।
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