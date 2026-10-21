पंजाब के हितों के खिलाफ काम कर रही BJP, 13 साल से सिर्फ वादे कर रही पार्टी; कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने दावा किया कि बीजेपी पंजाब के हितों के खिलाफ काम कर रही है। साथ ही उन्होंने गुजरात में नशे की समस्या पर नियंत्रण को लेकर भी पार्टी के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सिंह का यह बयान मानसा में परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में उनके परिवार के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आया है।