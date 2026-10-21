Patrika Explainer: स्मार्ट टीवी से लेकर फ्रिज तक में फैल सकता है एआइ वर्म

Anthropic research: अब साइबर हमलों का खतरा सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल तक सीमित नहीं रह सकता। आने वाले समय में स्मार्ट टीवी, सिक्योरिटी कैमरे, फ्रिज और दूसरे इंटरनेट से जुड़े घरेलू उपकरण भी निशाने पर हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद से तैयार होने वाला ‘वर्म’ एक डिवाइस से दूसरे तक फैलने की क्षमता विकसित कर सकता है। चिंता की बात यह है कि ऐसे सिस्टम को चलाने के लिए किसी डेटा सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती।