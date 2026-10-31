लद्दाख चुनाव से पहले करगिल में बड़ा सियासी खेल, NC से निकाले गए प्रमुख नेता जाफर अखून अब BJP में शामिल

लद्दाख में पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले करगिल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) से निकाले गए पूर्व हिल काउंसिल प्रमुख मोहम्मद जाफर अखून ने अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। वहीं, दूसरी ओर दो अन्य प्रमुख चेहरे कांग्रेस में शामिल हुए हैं।