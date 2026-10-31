भारत से रिश्ते पहले कभी इतने मजबूत नहीं रहे, अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान, ट्रेड डील को लेकर दी अपडेट

सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दोनो देशों के नेता सर्वोच्च स्तर पर जुड़े रहें। विदेश मंत्री मार्को रुबियो छह महीने में दो बार भारत आ चुके हैं और गोर को उम्मीद है कि वे अगले साल फिर आएंगे। उनकी यात्रा का फोकस व्यापारिक कूटनीति और ऊर्जा पर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि G20 से पहले कुछ बहुत रोमांचक नतीजों की उम्मीद है, जिन पर पर्दे के पीछे तेजी से काम चल रहा है।