लॉरेंस गैंग के वकील दीपक खत्री को झटका: हथियार तस्करी केस में UAPA के तहत जमानत खारिज

इस मामले में पुलिस अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनके पास से 2 सब-मशीन गन सहित 33 अवैध सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और 368 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच के दौरान, आरोपी मोहम्मद राहिल ने खुलासा किया कि हथियार तस्करी सिंडिकेट का मुख्य साजिशकर्ता शाहबाज अंसारी और रेहान अंसारी क्रमशः उसके चचेरे भाई और मामा थे।

शाहबाज अंसारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2022 में गिरफ्तार किया था और बाद में अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि, रिहाई के बाद उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर नहीं किया और भारत छोड़ कर भाग गया। माना जा रहा है कि वह वर्तमान में बांग्लादेश से सिंडिकेट चला रहा है।