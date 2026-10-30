सुकेश चंद्रशेखर को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने 2017 के भ्रष्टाचार मामले में जेल से रिहाई का दिया आदेश

अदालत ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया, जिससे यह साबित हो कि मुकदमे में देरी सुकेश की वजह से हुई है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आदेश दिया कि मुकदमे की सुनवाई जारी रहने के दौरान सुकेश को इस मामले में हिरासत में नहीं रखा जाए।