Gujarat: राजनीतिक चंदे के नाम पर 843 करोड़ का लेनदेन, 250 करोड़ की कर चोरी का आरोप

Ahmedabad. राजनीतिक चंदे के नाम पर कथित वित्तीय अनियमितता और कर चोरी का एक और मामला सामने आया है। आयकर विभाग की शिकायत पर सीआइडी क्राइम के अहमदाबाद जोन में आम जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव मिश्रा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र वैष्णव समेत छह लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। शिकायत के अनुसार, एक अप्रेल 2022 से छह अगस्त 2025 के दौरान पार्टी के नाम पर 843 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ और इससे सरकार को करीब 250 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का आरोप है।