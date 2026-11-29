मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चिकित्सकों, रक्तदाताओं और संस्थाओं को सेवा सम्मान प्रदान किए। रक्तदान के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉ. हेमंत सरैया, 300 यूनिट रक्तदान करने वाले हरीश पटेल और 150 यूनिट रक्तदान करने वाली वैशाली पंड्या को सम्मानित किया गया। गुजरात में पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉ. धीरेन शाह और डॉ. धवल नाइक, अंगदान अभियान में योगदान के लिए सिविल अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी तथा हेल्थ सर्विस इम्प्रूवमेंट अभियान के लिए सिविल अस्पताल अहमदाबाद के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एम.एम. प्रभाकर को सम्मानित किया गया। बोन ट्यूमर बायोप्सी डिवाइज विकसित करने के लिए डॉ.अभिजीत सालुंके, ट्रैफिक दुर्घटनाओं को कम करने को जागरूकता अभियान चलाने वाले डॉ.प्रवीण कानाबार को भी सम्मानित किया गया। समारोह में महापौर हितेश बारोट, अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. भरत गढ़वी व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।