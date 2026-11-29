अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वरेठा-गांधीनगर कैपिटल मेमू ट्रेन (नं. 69208/69207) का वटवा तक विस्तार किया गया है। उत्तर गुजरात के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इस विस्तारित रेल सेवा का शुभारंभ रविवार को वटवा रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) वेद प्रकाश एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने कहा कि गांधीनगर कैपिटल-वरेठा मेमू ट्रेन का वटवा तक विस्तार क्षेत्र के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अहमदाबाद पूर्व के सांसद हसमुख पटेल एवं विधायक बाबूसिंह जाधव के निरंतर प्रयासों से इस ट्रेन का विस्तार संभव हो सका है।

इस रेल सेवा से वरेठा, वडनगर, विसनगर, मेहसाणा, कलोल एवं गांधीनगर सहित आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को अहमदाबाद, साबरमती, मणिनगर एवं वटवा तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। विशेष रूप से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों एवं दैनिक यात्रियों को इससे काफी सुविधा होगी।