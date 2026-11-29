जामनगर. शहर के सी डिवीजन पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में मध्यप्रदेश के झाबुआ से पकड़ कर जामनगर ले जाते समय आरोपी ने हिरासत से फरार होने का प्रयास किया। उसने पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। ऐसे में पुलिस उप निरीक्षक (पीएसआइ) ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगने से वह जख्मी हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

लींबडी डिवीजन के पुलिस उपाधीक्षक विशाल रबारी ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि जामनगर सिटी सी डिवीजन पुलिस थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में आरोपी ठाकुरभाई डामोर को शनिवार अपराह्न करीब 3:30 बजे मध्यप्रदेश के झाबुआ से पकड़ा। उसके बाद पुलिस टीम सरकारी जीप और एक निजी वाहन में आरोपी को लेकर जामनगर आ रही थी।