विधायक संजय कोरड़िया के साथ इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। विधायक ने बताया कि पहले दर्ज दो मामलों में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। पुराने मामले में दक्षिण अफ्रीका से फोन कर विधायक के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी और लाखों रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के समीर गालिफ रिंगबलोच को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वह मूल रूप से चित्रावड़ का रहने वाला बताया गया। इस मामले में दो अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई थी।