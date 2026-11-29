लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में अभिषेक बनर्जी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुने गए 20 सदस्यों ने NCPI के साथ विलय का दावा किया है, जिसके चलते सदन में उनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। हालांकि, 19 जून को लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े नियमों के तहत इन सभी 20 सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई थीं, जो अभी भी लंबित हैं। वहीं, लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर अब भी तृणमूल कांग्रेस की सदस्य संख्या 28 ही दर्शाई जा रही है, जिसमें ये 20 सदस्य भी शामिल हैं।