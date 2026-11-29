Raj Thackeray on delimitation :'कंपास दिशा दिखाता है, यहां धोखा-यंत्र है': परिसीमन पर शरद पवार और केंद्र पर बरसे राज ठाकरे (फोटो सोर्स: ANI)
Raj Thackeray on Delimitation: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच टकराव होना तय है। उनके अनुसार उत्तर भारत की आबादी बढ़ रही है, जबकि दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर खतरा मंडरा रहा है।
विधेयक को पवार की पार्टी के समर्थन पर उन्होंने तंज कसा कि होकायंत्र यानी कंपास तो दिशा दिखाता है, लेकिन यहां 'धोखा-यंत्र' है। ठाकरे ने कहा कि शरद पवार के 'जंतर-मंतर' पर वह अपनी राय पहले ही साफ कर चुके हैं।
राज ठाकरे ने आशंका जताई कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और गोवा को आने वाले समय में अन्याय झेलना पड़ सकता है। उनका कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिणी राज्यों पर होगा। उन्होंने इसे इन राज्यों के साथ गंभीर अन्याय बताया।
ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र भी दक्षिण भारत में आता है। इसके पक्ष में उन्होंने इतिहास का हवाला दिया कि मुगल दौर में यह इलाका 'दक्कन' कहलाता था और अंग्रेज भी यही नाम इस्तेमाल करते थे।
मनसे प्रमुख ने लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने के औचित्य पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि मौजूदा सांसद ऐसा कौन-सा बड़ा काम कर रहे हैं कि उनकी संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया है।
ठाकरे के अनुसार, राज्यों की समस्याओं को देखें तो देश में कड़वाहट दिन-ब-दिन बढ़ रही है। उन्होंने जानना चाहा कि इस पूरी कवायद से राज्यों को आखिर क्या मिलेगा और क्या उन्हें आर्थिक स्वायत्तता दी जाएगी।
राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि आगे चलकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच टकराव तय है। उनकी दलील है कि उत्तर की आबादी बढ़ रही है और दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ने का खतरा है।
उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और गोवा के साथ भविष्य में अन्याय की आशंका जताई। उनके मुताबिक इसकी सबसे ज्यादा मार दक्षिणी राज्यों पर पड़ेगी, जो उनके साथ घोर नाइंसाफी होगी।
मनसे प्रमुख ने महाराष्ट्र को भी दक्षिण भारत का हिस्सा बताया। अपनी दलील में उन्होंने कहा कि मुगल काल में इस क्षेत्र को 'दक्कन' के नाम से जाना जाता था और अंग्रेजों ने भी इसी नाम का इस्तेमाल किया। इस तरह उन्होंने महाराष्ट्र के हितों को दक्षिणी राज्यों की चिंता से जोड़ा।
राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि यह राज्यों को केंद्र सरकार पर निर्भर बनाए रखने और पूरे देश की सत्ता को केंद्र में समेटने की साजिश है। उन्होंने कहा, "इस मुद्दे की गहराई से पड़ताल करने पर इसके और भी पहलू सामने आएंगे।" उनके मुताबिक ये बातें धीरे-धीरे जनता के सामने स्पष्ट होंगी।
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