Raj Thackeray on Delimitation: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच टकराव होना तय है। उनके अनुसार उत्तर भारत की आबादी बढ़ रही है, जबकि दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर खतरा मंडरा रहा है।