Asaduddin Owaisi on Delimitation Bill: लोक सभा का विशेष सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। इसी बीच परिसीमन को लेकर जारी सियासी बहस के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। दरअसल, डीएमके और एनसीपी (एसपी) के समर्थन देने से एनडीए दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गई है। लोक सभा में परिसीमन बिल पर मोदी सरकार और विपक्ष के लिए एक-एक वोट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।