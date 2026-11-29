सूर्या का बयान ऐसे समय आया है, जब 'INDIA' गठबंधन में केंद्र के प्रस्तावों पर मंथन जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का रविवार को चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और मुंबई में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार से मिलने का कार्यक्रम है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी साथ रहने की संभावना है।