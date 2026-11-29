Women Reservation Delay: महिला आरक्षण में देरी का जिम्मेदार कौन? तेजस्वी सूर्या का कांग्रेस पर वार (फोटो सोर्स: ANI)
Women Reservation Bill: संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा से पहले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कई दशकों तक महिला आरक्षण लागू होने में देरी की। साथ ही, इन विधायी कदमों का साथ देने वाले विपक्षी दलों का स्वागत किया।
बेंगलुरु में रविवार (29 नवंबर) को सूर्या ने कहा कि संसद की आने वाले दिनों की कार्यवाही पर देशभर के लोगों, खासकर महिलाओं की पैनी नजर रहेगी।
उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कोशिश में भी महिला आरक्षण जल्द लागू करना चाहा था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने खोखले आधार पर विरोध किया।
सूर्या ने दावा किया कि अब कांग्रेस को छोड़कर ज्यादातर विपक्षी दल इसकी जरूरत समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये दल जनता की जल्द आरक्षण लागू करने की इच्छा को स्वीकार करते हुए समर्थन में आए हैं।
सूर्या का बयान ऐसे समय आया है, जब 'INDIA' गठबंधन में केंद्र के प्रस्तावों पर मंथन जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का रविवार को चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और मुंबई में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार से मिलने का कार्यक्रम है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी साथ रहने की संभावना है।
सोमवार (30 नवंबर) से शुरू होने वाली संसद की विशेष बैठक में सरकार संशोधित प्रस्ताव पेश करेगी। इस पैकेज में संविधान (132वां संशोधन) बिल, 2026, परिसीमन (दूसरा) बिल, 2026 और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों में संशोधन शामिल है।
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इनमें राज्यों से 815 तक और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकते हैं।
सूर्या ने यह बात 'सेव लालबाग' अभियान के समर्थकों के लिए आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम के बाद कही। उन्होंने अभिनेता-निर्देशक प्रकाश बेलवाड़ी के साथ इसका आयोजन किया था।
पार्क के सुरक्षित रहने के फैसले को बेंगलुरु के लोगों की जीत बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सुरंग सड़क के लिए लालबाग की छह एकड़ जमीन लेना चाहती थी। सूर्या ने इस परियोजना को अनावश्यक, अवैध और अवांछित बताया तथा मुख्यमंत्री से लंबी और छोटी, दोनों सुरंग योजनाएं रद्द करने की मांग की।
कार्तिगई दीपम विवाद पर सूर्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐतिहासिक बताया। उनके अनुसार, इसमें सुधार नहीं होता तो बेहद खतरनाक मिसाल बनती। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी सरकार या संस्था अपनी पसंद से अदालत के आदेश नहीं चुन सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है और सभी के लिए उसका पालन अनिवार्य है।
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