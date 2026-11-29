Modi Government Delimitation Bill 2026: सोमवार से लोक सभा का विशेष सत्र शुरू होने वाला है। इस दिन मोदी सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर विधेयक पेश करने की तैयारी में है। वहीं इस विधेयक पर तमिलनाडु की एमके स्टालिन का पार्टी डीएमके और महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने मोदी सरकार को समर्थन दिया है। इसके बाद लोक सभा का पूरा गणित बदल गया है। वहीं अब एमके स्टालिन और शरद पवार को मनाने की इंडिया गठबंधन द्वारा कोशिश की जा रही है।