संसद का एक विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर को और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को होगी, जबकि यह सत्र 3 दिसंबर को समाप्त होने की उम्मीद है। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार संविधान (132वां संशोधन) विधेयक 2026 पेश कर सकती है। इसमें सभी राज्यों में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की बात भी शामिल है।