2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 78 महिलाएं जीतकर संसद पहुंची थीं। वहीं, 2024 के चुनाव में 75 महिला उम्मीदवार सांसद चुनी गईं। यह कुल लोकसभा सदस्यों का करीब 14 प्रतिशत है। इसके बावजूद संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात से काफी कम बना हुआ है। इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) की अक्टूबर में जारी रैंकिंग के अनुसार, राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 152वें स्थान पर था। महिला आरक्षण लागू होने के बाद इस रैंकिंग में भारत की स्थिति बदल सकती है।