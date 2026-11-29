5 अगस्त 2024 को अपनी सरकार गिरने के बाद से भारत में रह रही शेख हसीना ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है, जिसका बांग्लादेश के इतिहास में विशेष है। 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1971 के मुक्ति संग्राम का अंत हुआ था और पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सशस्त्र बलों और मुक्ति वाहिनी की संयुक्त कमान के सामने आत्मसमर्पण किया था, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था।