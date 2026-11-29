Narendra Modi Canada Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में कनाडा का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने व्यापार वार्ता में प्रगति को लेकर उम्मीद जताई है। New Canadian Media को दिए एक इंटरव्यू में पटनायक ने कहा कि दोनों देशों के वार्ताकार व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, समझौते को अंतिम रूप देने से पहले दिसंबर में एक और बैठक की जरूरत पड़ सकती है।