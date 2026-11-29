प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फ़ोटो- X@BJP)
Narendra Modi Canada Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में कनाडा का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने व्यापार वार्ता में प्रगति को लेकर उम्मीद जताई है। New Canadian Media को दिए एक इंटरव्यू में पटनायक ने कहा कि दोनों देशों के वार्ताकार व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, समझौते को अंतिम रूप देने से पहले दिसंबर में एक और बैठक की जरूरत पड़ सकती है।
उन्होंने कहा, 'समझौते को अंतिम रूप देने से पहले हमें दिसंबर में एक और बैठक की जरूरत पड़ सकती है। पटनायक के मुताबिक, अगर कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनती है तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सामने रखा जा सकता है।
कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने 13 अक्टूबर को दोनों नेताओं के बीच हुई फोन पर बातचीत के बाद मोदी के दिसंबर दौरे की पुष्टि की थी। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने वित्त, रक्षा और सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को आगे ले जाने पर सहमति जताई थी।
मोदी की यह यात्रा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के इस साल 27 फरवरी से 2 मार्च तक मुंबई और नई दिल्ली दौरे के बाद हो रही है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मुताबिक, कार्नी की भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से मजबूत करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। यह प्रक्रिया 2025 में कनानास्किस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी के बाद शुरू हुई थी।
कनाडा का कहना है कि भारत के साथ उसके संबंधों को मजबूत करने की रणनीति में कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में व्यावहारिक साझेदारी भी शामिल है।
भारत और कनाडा ने नवंबर 2025 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई थी। कनाडा की ओर से जारी सार्वजनिक परामर्श रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करना और कारोबार से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और भरोसेमंद बनाना है। इस समझौते को लेकर कारोबारियों और अन्य पक्षों ने कृषि और औद्योगिक उत्पादों के बाजार तक पहुंच, सेवाओं, डिजिटल व्यापार और व्यावसायिक यात्राओं से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। ये बातचीत के दौरान रखी गई प्राथमिकताएं हैं, न कि समझौते में पहले से तय प्रावधान।
दिनेश पटनायक ने 17 नवंबर को ओटावा में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा समझौते की संभावना भी जताई थी। New Canadian Media की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए गोला-बारूद, विस्फोटक और मिसाइलों जैसे क्षेत्रों का जिक्र किया।
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