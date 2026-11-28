राज्यसभा सांसद डॉ. सस्मित पात्रा ने 12 और 20 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायतें दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्होंने 25 अगस्त को आयोग को 37 पेज का विस्तृत कानूनी और संवैधानिक ज्ञापन भी सौंपा था। इसमें रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों के सिजिमाली क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ कथित पुलिस ज्यादती, धमकी और उत्पीड़न का मुद्दा उठाया गया था।