दूसरा हादसा सुरेंद्रनगर जिले में चोटिला-राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपागीगा के ओटले के पास हुआ। यहां सड़क पार कर रहे एक परिवार के तीन सदस्यों को अहमदाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में मां नयना दीक्षित (70) और बेटी अर्चना जोशी (48) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नयना के पति विकासकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए राजकोट ले जाया गया। जानकारी के अनुसार, साबरकांठा जिले के खेड़ब्रह्मा निवासी यह परिवार कुवाडवा कॉलेज में पढ़ाई कर रहे अपने बेटे की डिग्री लेने आया था। लौटते समय आपागीगा के ओटले के सामने हाईवे के दूसरी ओर कार खड़ी कर परिवार के सदस्य प्रसाद लेने के लिए सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान अहमदाबाद की तरफ से आ रही कार ने तीनों को चपेट में ले लिया। कार के नंबर के आधार पर उसके मालिक की पहचान राजकोट जिले की लोधिका तहसील के भरवाड़ शेरी निवासी रामजी पादरिया के रूप में होने की जानकारी सामने आई है।