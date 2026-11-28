तृणमूल प्रमुख ने तोपसिया में पार्टी के निर्माणाधीन भवन को सील किए जाने का मामला भी उठाया। उन्होंने बताया कि कालीघाट स्थित उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से आते हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ लोगों को तोपसिया परिसर में बैठकर काम करने के लिए कहा था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने वहां भी बाधाएं खड़ी कीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लौटने के बाद वह इस मामले को देखेंगी।