यह मामला वरिष्ठ TMC विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। उन्होंने स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि पार्टी के मूल नेतृत्व ने विपक्ष के इन अहम पदों के लिए अपने उम्मीदवार प्रस्तावित किए थे, इसके बावजूद स्पीकर ने बागी TMC धड़े के नेताओं को मान्यता दे दी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष को दोनों नियुक्तियों पर नए सिरे से फैसला करना होगा।