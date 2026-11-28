दरअसल कांग्रेस परिसीमन विधेयक का विरोध कर रही है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) ने इस विधेयक का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र आव्हाड ने इसकी घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले को निशाने पर लिया। अब राज ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि 2 जुलाई 2023 को जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक गुट अलग होकर भाजपा के साथ गया था, तब उन्होंने कहा था कि दूसरा गुट भी कुछ समय बाद सत्ता की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल तक दोनों गुटों ने आपस में लड़ाई का दिखावा किया और अब दूसरा गुट भी सत्ता में शामिल होने की राह पर निकल पड़ा है। राज ठाकरे ने इसे पवार की राजनीति का ऐसा खेल बताया, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं।