राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने जातीय जनगणना को दरकिनार कर दिया है और 2027 की जनगणना को अप्रासंगिक बना दिया है। क्योंकि इससे ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो भाजपा को रास नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार 2011 की जनगणना का उपयोग कर सब कुछ 2051 तक के लिए फ्रीज करने जा रही है। इसका मतलब है कि अगले 40 वर्षों तक एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय को भुला दिया जाएगा। जनसंख्या बढ़ने के बावजूद एससी-एसटी सीटों का हिस्सा 40 साल तक स्थिर रहेगा। उन्होंने कहा कि जाहिर है, वे जाति जनगणना के नतीजों को सामने नहीं आने देना चाहते। हम एक ऐसा परिसीमन आयोग चाहते हैं जिसमें दोनों पक्षों (सत्ता और विपक्ष) की भागीदारी हो। महिलाओं के आरक्षण के मामले में हम 543 सीटों पर आरक्षण और उसमें ओबीसी के लिए उप-कोटा की मांग करते हैं। असल सवाल यह है कि क्या भाजपा को भारतीय लोकतंत्र की नींव को फिर से तय करने की पूरी छूट दी जा रही है?