लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Photo-ANI)
नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के 543 से बढ़ाकर 850 लोकसभा सीटें करने के प्रस्ताव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 850 सीटों के प्रस्ताव को 'भारतीय लोकतंत्र की हत्या' करार देते हुए आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर सरकार देश का चुनावी नक्शा अपने हिसाब से बदलना चाहती है।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के प्रस्ताव और विपक्ष की मांगों की तुलना करते हुए एक चार्ट भी दिखाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार परिसीमन के जरिए भाजपा के अनुकूल चुनावी क्षेत्र तैयार करने की कोशिश कर रही है। इससे भाजपा विरोधी समुदायों का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा और विपक्ष के चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाने का रास्ता खुलेगा।
राहुल गांधी ने युवाओं और खासकर जेन-जेड (Gen Z) को संबोधित करते हुए कहा कि 850 नंबर याद रखिए। यह भारतीय लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को देश का चुनावी नक्शा अपनी मर्जी से दोबारा तैयार करने की खुली छूट देना चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा को अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का मौका मिलेगा।
राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और इसे कल भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि 850 सीटें ही क्यों? इसका जवाब असम और जम्मू-कश्मीर में छिपा है। जब आपके पास फेरबदल करने के लिए 850 सीटें होती हैं, तो आप भारत के चुनावी मानचित्र को बड़े पैमाने पर बदल सकते हैं। इससे भाजपा को अपने विरोध में रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व कमजोर करने और चुनिंदा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का मौका मिल जाएगा।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने जातीय जनगणना को दरकिनार कर दिया है और 2027 की जनगणना को अप्रासंगिक बना दिया है। क्योंकि इससे ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो भाजपा को रास नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार 2011 की जनगणना का उपयोग कर सब कुछ 2051 तक के लिए फ्रीज करने जा रही है। इसका मतलब है कि अगले 40 वर्षों तक एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय को भुला दिया जाएगा। जनसंख्या बढ़ने के बावजूद एससी-एसटी सीटों का हिस्सा 40 साल तक स्थिर रहेगा। उन्होंने कहा कि जाहिर है, वे जाति जनगणना के नतीजों को सामने नहीं आने देना चाहते। हम एक ऐसा परिसीमन आयोग चाहते हैं जिसमें दोनों पक्षों (सत्ता और विपक्ष) की भागीदारी हो। महिलाओं के आरक्षण के मामले में हम 543 सीटों पर आरक्षण और उसमें ओबीसी के लिए उप-कोटा की मांग करते हैं। असल सवाल यह है कि क्या भाजपा को भारतीय लोकतंत्र की नींव को फिर से तय करने की पूरी छूट दी जा रही है?
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चुनावों में गड़बड़ी के आरोपों से बचने के लिए यह नया रास्ता निकाल रही है। उन्होंने चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया, खुद चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 में 14 करोड़ ऐसे लोगों ने मतदान किया जो पात्र मतदाता नहीं थे। चुनाव आयोग के ही अनुसार 2024 का चुनाव अवैध था। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया और असम में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे राज्य की चुनावी संरचना बदली गई। बिहार में मतदाताओं के नाम काटे गए, जबकि पश्चिम बंगाल में 100 से अधिक सीटों पर गड़बड़ी की गई।
नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास ज्ञानेश कुमार के बारे में पर्याप्त जानकारी है और वे बच नहीं पाएंगे। हम जल्द ही वह जानकारी सार्वजनिक करने जा रहे हैं। अपने आंतरिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश के 80 प्रतिशत लोग और लगभग शत-प्रतिशत युवा पीढ़ी (जेन-जेड) यह मानती है कि चुनावों में हेराफेरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अब जनता इस बात को समझ चुकी है, इसलिए सरकार यह नई योजना लेकर आई है।
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