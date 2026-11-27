पुलिस के अनुसार, पहली कार्रवाई 150 फीट रिंग रोड पर मवड़ी चौक के पास स्थित शिवम बिल्डिंग के 'ऑरेंज वेलनेस फैमिली स्पा' में की गई। यहां स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चलाए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने पहले डमी ग्राहक भेजा। ग्राहक से प्रवेश शुल्क के रूप में 1000 रुपए और अनैतिक गतिविधि के लिए अलग से 3000 रुपए वसूले गए। इसके बाद पुलिस टीम ने छापा मारकर दो युवतियों को मुक्त कराया। मौके से पुलिस ने 4000 रुपए नकद और मोबाइल फोन समेत कुल 9 हजार रुपए का सामान जब्त किया। पुलिस ने स्पा संचालक महेश चौहान (36) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ राजकोट तालुका पुलिस थाने में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।