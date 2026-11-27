C Arul Vignesh Arrested: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के विधायक सी. अरुल विग्नेश को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई एक महिला IAS अधिकारी की ओर से दर्ज कराई गई यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में हुई है। विधायक पर महिला अधिकारी को अश्लील WhatsApp संदेश भेजने, अनुचित व्यवहार करने और नशे की हालत में उनके सरकारी आवास पर पहुंचने के आरोप हैं। हालांकि, विधायक ने इन आरोपों को खारिज किया है। यह गिरफ्तारी मद्रास हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार से कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल पूछे जाने के तीन दिन बाद हुई है। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी हस्तक्षेप किया था।