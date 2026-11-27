पशुओं के लिए अलग से पानी की व्यवस्था करना भी चुनौती बनता जा रहा है। समय रहते जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और पानी की उपलब्धता के ठोस इंतजाम नहीं किए गए तो गर्मियों में इंसानों के साथ-साथ पशुधन की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। सरकार, प्रशासन, स्थानीय निकाय और समाज- सभी को इस दिशा में तत्काल गंभीरता दिखानी होगी। गांवों के तालाबों व परंपरागत जल स्रोतों को सुरक्षित और पुनर्जीवित करना होगा। जहां पानी उपलब्ध है, वहां पशुओं के लिए सुरक्षित पहुंच और पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए।