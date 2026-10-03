प्रसंगवश- मानसून के ही भरोसे रहना समझदारी नहीं

गांववार पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की जरूरत का आकलन, वैकल्पिक जलस्रोतों की सूची, टैंकरों की उपलब्धता, पाइपलाइन की स्थिति और दूरस्थ बस्तियों तक पानी पहुंचाने की कार्ययोजना पहले तैयार होनी चाहिए। जहां नए जलस्रोत या अतिरिक्त पाइपलाइन की जरूरत है, वहां काम पहले शुरू होना चाहिए। 202 बांधों का खाली रह जाना सरकार और समाज दोनों के लिए चेतावनी है। मानसून हर साल एक जैसा नहीं होता। इसलिए एक अच्छे मानसून की उम्मीद के भरोसे रहना समझदारी नहीं होगी। जलसंकट जब दरवाजे पर पहुंचता है, तब इंतजाम करने में देर हो चुकी होती है। खासकर राजस्थान जैसे राज्य में, जहां पानी जीवन, खेती और पशुधन- तीनों का आधार है। सरकार को जलसंकट से निपटने की स्पष्ट कार्ययोजना बनानी होगी।