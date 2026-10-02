Jodhpur Drought : जोधपुर की 8 तहसीलों में सूखे जैसे हालात, 50 प्रतिशत या अधिक फसलें खराब, पशुओं के चारे का संकट

Jodhpur Drought : जोधपुर. राजस्थान के मारवाड़ में एक बार फिर सूखे जैसे हालात हो गए हैं। बारिश पर्याप्त न होने से मारवाड़ के जोधपुर जिले की 13 में से आठ तहसीलों में सूखे जैसे हालात हैं। प्रशासन की ओर से गिरदावरी करवाई जा रही है। प्रारम्भिक आंकलन के हिसाब से बारिश न होने से इन तहसीलों के कई गांवों में 50 प्रतिशत व कई गांवों में इससे भी अधिक फसलें खराब हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में इन गांवों में पशुओं के लिए चारे व पानी का संकट हो सकता है। प्रशासन जल्द ही इनमें अकाल घोषित कर सकता है। अभी से ही चारे के भाव आसमान पर पहुंच चुके हैं।