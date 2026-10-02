जोधपुर में दर्ज शिकायत के बाद मुंबई में चल रहे नेटवर्क का खुलासा, 200 से ज्यादा लड़कियों के संपर्क में थी गैंग; ऐसे जाल में फंसाते

पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज सत्येंद्र सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण पंकज यादव के निर्देशन में साइबर सेल जोधपुर ग्रामीण ने यह कार्रवाई की। साइबर सेल ने आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी और पुलिस टीम मुंबई भेजी गई। करीब दो दिन तक रैकी के बाद मुख्य आरोपी फैजान अहमद पुत्र अजिमुल्ला अहमद निवासी शिवाजी नगर मानखुर्द, मुंबई और सह आरोपी आमीर हुसैन पुत्र अहमद अंसारी निवासी कुर्मी टोल टोला साहेबगंज, झारखंड हाल निवासी मुंबई को गिरफ्तार किया। उनसे गिरोह के संबंध में पूछताछ की जा रही है।