Rajasthan : श्मशान में अंतिम संस्कार को लेकर 2 पक्ष आमने-सामने, सड़क पर शव रखकर हो रहा भजन-कीर्तन, पुलिस बल तैनात

श्मशान में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सड़क पर शव रखकर भजन-कीर्तन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सड़क पर बैठ गए। उनका कहना था कि वे लंबे समय से इसी स्थान पर अपने समाज के लोगों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं और पहले भी यहां अंतिम संस्कार होते रहे हैं। लोगों के अनुसार, दो दिन पहले भी इसी समाज के एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार इसी श्मशान में किया गया था। बताया जा रहा है कि यह श्मशान करीब 80 वर्ष पुराना है। स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्ष 2001 में इसे एक समाज के नाम से आवंटित किया गया था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच अधिकार और उपयोग को लेकर विवाद की स्थिति बनी है।