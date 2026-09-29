राजस्थान के 3 हजार मदरसों पर हाईकोर्ट की नजर, सरकार से मांगा पूरा हिसाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित करीब 3 हजार मदरसों के प्रभावी प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को हलफनामा पेश कर यह बताने के निर्देश दिए हैं कि मदरसों की व्यवस्था में सुधार और प्रभावी निगरानी के लिए वर्तमान में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आगे क्या कदम प्रस्तावित हैं।

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