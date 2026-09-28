जोधपुर केमिकल फैक्ट्री अग्निकांड: 70 प्रतिशत झुलसे तीसरे दमकलकर्मी की मौत

दरअसल, बासनी के गणेश नगर श्रमिक कॉलोनी स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में 23 सितंबर की शाम करीब 5:30 बजे आग लगी थी। सूचना मिलते ही करीब 35 फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। इसी दौरान फैक्ट्री की छत से एक पत्थर केमिकल से भरे ड्रम पर जा गिरा। इसके बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ और कई फायर फाइटर्स इसकी चपेट में आकर झुलस गए। साथी फायर फाइटर्स ने घायलों को पिकअप और दमकल वाहनों से अस्पताल पहुंचाया।