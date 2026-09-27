जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर LPG सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला

गैस सिलेंडरों से भरे वाहन के पलटने की घटना ने पिछले साल जयपुर-अजमेर हाईवे पर हुए बड़े LPG हादसे की याद ताजा कर दी। अक्टूबर 2025 में दूदू के पास सावरदा क्षेत्र में LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक को दूसरे वाहन की टक्कर लगने के बाद आग लग गई थी। इसके बाद सिलेंडरों में लगातार धमाके हुए और कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई देने की बात सामने आई थी। घटना के बाद हाईवे पर कई घंटे तक यातायात प्रभावित रहा था।