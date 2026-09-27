एम्स जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, डायरेक्टर डॉ. जीडी पुरी हटाए गए

मंत्री शेखावत और एम्स प्रशासन के साथ बातचीत के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर चर्चा की थी। हालांकि उस समय किसी समाधान पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने आपस में बैठक की और आंदोलन जारी रखने का फैसला किया था। इससे पहले डॉक्टरों ने एम्स डायरेक्टर के बंगले के बाहर भी धरना दिया था। वे रातभर वहां मौजूद रहे और डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग उठाई थी। लेकिन रविवार को हुई चर्चा में आपसी सहमति बनी, जिसमें एम्स जोधपुर के डायरेक्टर को हटाकर एम्स जम्मू के डायरेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसको लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है।